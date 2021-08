Destiny 2: The Witch Queen to nowe wyzwania dla graczy. Zwiastun i data premiery dodatku

Bungie

Podczas streamu studio Bungie zaprezentowało materiał z nadchodzącego rozszerzenia The Witch Queen do gry Destiny 2. Dodatek otrzymał także dokładną datę premiery. Zagramy w niego 20 lutego 2022 roku, choć pierwotnie planowano, że trafi on na rynek jeszcze w tym roku. Co w nim znajdziemy? Głównym przeciwnikiem graczy będzie Savathûn, siostra Oryxa. Jej obecność w serii dała się już wyczuć w pierwszej części gry. Wprowadzona zostanie też zupełnie nowa lokacja - sala tronowa Królowej.

Najnowsza lokacja ma być bardzo rozbudowana i ma składać się z różnych wymiarów. Samo zaś DLC ma dać graczom dodatkowe informacje, dzięki którym będziemy bliżej poznania prawdy dotyczącej Światła i Ciemności, czyli dwóch głównych motywów przewodnich całego cyklu.

Przy okazji poinformowano, że W Destiny 2 zagrywa się ponad 20 milionów graczy. I to tylko od 2019 roku, czyli od okresu, w którym Bungie zyskało niezależność i odłączyło się od Activision. Taka liczba to oczywiście w dużej mierze efekt przejścia gry na model free-to-play, ale wynik i tak robi wrażenie.