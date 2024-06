Tak będzie wyglądać przyszłość Destiny 2. Bungie opublikowało dwa materiały wideo

fot. Bungie

Reklama

Rok 2024 bez wątpienia jest szczególnie istotny dla Bungie, bo już we wrześniu marka Destiny obchodzić będzie 10. urodziny. Z tej okazji studio opublikowało dwa nowe materiały, które skupiają się na przyszłości serii. W pierwszym wideo dowiedzieliśmy się więcej na temat najbliższego roku w Destiny 2. Gracze otrzymają trzy epizody poświęcone wydarzeniom po finale sagi o Świetle i Ciemności. Będą to Echa, następnie skupiona na upadłych historia z motywami horroru i dark fantasy - Widmo, a później Herezja, w której powrócimy do lokacji o nazwie Galera.

Destiny 2 - Dalsza droga

Destiny 2: Epizod Echa - zwiastun

Drugi zwiastun w stu procentach skupia się na epizodzie Echa, który wystartuje już 11 czerwca. Strażnicy wyruszą w podróż, której celem będzie odkrycia znaczenia tajemniczych obiektów, które zaczęły pojawiać się w Układzie Słonecznym po konfrontacji ze Świadkiem.

Każdy z takich epizodów będzie składał się z trzech Aktów trwających około sześć tygodni. Akt II Ech zaplanowano na 16 lipca, a III - na 27 sierpnia. W każdym z nich mamy dostać nowe aktywności i misje do wykonania oraz nagrody do zdobycia.