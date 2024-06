The Alters możecie sprawdzić przed premierą! Demo gry zadebiutowało na Steam Next Fest

fot. 11 bit Studios

Wszyscy zainteresowani gracze mogą już pobrać bezpłatne demo The Alters. Zostało ono udostępnione na platformie Valve w ramach trwającego tam wydarzenia o nazwie Steam Next Fest i oferuje około dwie godziny zabawy.

The Alters to nietypowa produkcja tworzona przez 11 bit studios. W grze wcielimy się w Jana Dolskiego, mężczyznę, który znajduje się na odległej planecie. By przeżyć, zaczyna on tworzyć nowe wersje samego siebie. Podczas rozgrywki zajmiemy się zarządzaniem przemieszczającą się bazą, zbieraniem surowców, a także podejmowaniem decyzji, które będą miały wpływ na losy bohatera.

Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z dwóch nowych materiałów wideo. Pierwszym z nich jest zwiastun, w którym skupiono się na niełatwych relacjach pomiędzy różnymi wersjami Jana.

Drugi materiał to już dłuższy, trwający kilkanaście minut gameplay. Obejmuje on początkowy etap rozgrywki, także nie musicie obawiać się żadnych poważniejszych spojlerów.

The Alters - premiera gry jeszcze w tym roku na PC i konsolach.