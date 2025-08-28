Premierowy zwiastun Destiny: Rising. Darmowy spin-off zadebiutował na urządzeniach mobilnych
Rising to mobilna strzelanka w uniwersum Destiny. Produkcja jeszcze przed premierą cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo ponad 10 milionów graczy dokonało pre-rejestracji.
Destiny: Rising zadebiutowało. To gra free-to-play przygotowana z myślą o urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS, a jej akcja została osadzona w uniwersum znanym z popularnej produkcji na PC i konsole. Za jej stworzenie odpowiada zespół NetEase Games, mający na koncie między innymi Diablo Immortal.
W Destiny: Rising gracze znajdą zróżnicowanych bohaterów dysponujących unikalnymi zdolnościami. Tytuł ten ma oferować zawartość zarówno dla fanów rozgrywki solo, jak i miłośników kooperacji oraz rywalizacji. Jak na grę-usługę przystało możemy spodziewać się regularnych aktualizacji wprowadzających nowe przedmioty, zadania czy okolicznościowe, ograniczone czasowo wydarzenia.
Poniżej możecie zapoznać się z premierowym zwiastunem produkcji.
Na oficjalnym kanale gry opublikowano też materiał z udziałem deweloperów, w którym opowiadają oni o premierowej zawartości Rising.
Źródło: informacja prasowa
