Destroy All Humans! - interaktywny zwiastun pozwala wybrać formę destrukcji ludzkości

THQ Nordic

THQ Nordic opublikowało serię interaktywnych zwiastunów, które pozwalają widzom wybrać... sposób zniszczenia ludzkości w grze Destroy All Humans!. Możliwości jest tutaj naprawdę sporo - gracze mogą wybierać m.in. cichą eliminację, przesłuchiwanie istotnych polityków lub też po prostu zdecydować się na otwarty konflikt ze służbami mundurowymi, które stoją na straży porządku i bezpieczeństwa.

Trzeba przyznać, że jest to naprawdę ciekawy sposób promowania gry. THQ Nordic korzystało z niego już wcześniej - m.in. przy okazji tegorocznego Desperados 3. Również tamten tytuł doczekał się interaktywnego zwiastuna, w którym gracze mogli podejmować pewne decyzje i wpływać na dalsze losy bohaterów w serii krótkich filmów.

Destroy All Humans! to remake gry z 2005 roku, w której gracze wcielają się w kosmitę o imieniu Crypto, którego celem jest zniszczenie ludzkości. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One już 28 lipca tego roku.