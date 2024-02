Detektyw: Kraina nocy - reżyserka tłumaczy "szokujące" zakończenie. Oceny są jednak fatalne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

HBO

Reklama

Kraina nocy już za nami - finał 4. sezonu Detektywa w chwili obecnej ma w serwisie IMDb średnią 5,7/10 przy blisko 5 tys. oddanych głosów i jest zdecydowanie najgorzej ocenianym ze wszystkich dotychczasowych odcinków produkcji HBO. Dyplomatycznie rzecz ujmując: widzowie mogli poczuć się rozczarowani tym, w jaki sposób twórcy zdecydowali się rozwiązać zagadkę śmierci pracowników stacji Tsalal, sugerując, że przyczyną był nieco dziwaczny w swoim wydźwięku odwet mieszkanek Ennis za śmierć Annie Kowtok.

Teraz nowe światło na zakończenie Krainy nocy postanowiła rzucić jej reżyserka i scenarzystka, Issa Lopez. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter odniosła się ona do niejednoznaczności podsumowania opowieści:

To był hołd złożony kilku aspektom. Jedne z najlepszych historii o Sherlocku Holmesie to te, w których bohater odstępuje od rozwikłania zagadki, wzrusza ramionami i stwierdza: "Cóż, chyba nigdy nie dowiemy się, co tu się naprawdę stało". Ze smutkiem stwierdzam, że nie wierzę w to, iż ludzie u władzy zawsze nadchodzą i wymierzają sprawiedliwość. W wielu przypadkach to my sami musimy znaleźć sposób, aby ją wymierzyć. (...) Pomyślałam, że byłoby niezwykle interesujące, gdyby to kobiety wkroczyły na arenę wydarzeń i opowiedziały tę historię inaczej, dodając do niej swoje zakończenie.

Lopez skomentowała również ostatecznie nierozstrzygniętą na ekranie kwestię - tego, skąd w Tsalal wziął się język zmarłej Kowtok:

Powinieneś po prostu budować swoje własne teorie. Ta sprawa była walką ze samą sobą. Wiele osób na planie podchodziło do mnie i mówiło: "Naprawdę nie zamierzasz nam tego dać?". W życiu nie dostajesz jednak odpowiedzi na wszystkie pytania. Niektóre z nich musisz znaleźć sam. Nie mam zamiaru odrabiać za ciebie całej pracy domowej.

Kraina nocy bije rekord oglądalności

Pomimo rozczarowującego zakończenia Kraina nocy i tak była najchętniej oglądaną ze wszystkich części Detektywa. Średnia liczba widzów (dane uwzględniają zarówno platformę Max, jak i tradycyjną telewizję) w USA to 12,7 mln. Sam finał jak do tej pory obejrzało 3,2 mln odbiorców (Max + HBO), co najprawdopodobniej przełoży się na rekord jeśli chodzi o 4. sezon. Przedostatni odcinek zgromadził co prawda blisko 5 mln widzów, ale debiutował on na platformie VOD 2 dni wcześniej.

Najgorsze seriale 2023 roku wg naEKRANIE.pl. Na te buble nie mogliśmy patrzeć