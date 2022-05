Detektyw - Jodie Foster z główną rolą w 4. sezonie serialu HBO

materiały prasowe

HBO od jakiegoś czasu pracuje nad nowym sezonem serialu kryminalnego Detektyw. Scenariusz pisać będzie Issa Lopez wspólnie z Alanem Page'em Arriaga, a Barry Jenkins znajduje się wśród producentów wykonawczych.

Ogłoszono, że główną rolę w 4. sezonie antologii kryminalnej przyjęła Jodie Foster (Milczenie owiec). Aktorka wcieli się w detektywkę Liz Danvers, która razem z Evangeline Navarro, będą starać się rozwiązać tajemniczą sprawę zniknięcia sześciu mężczyzn pracjących na arktycznej stacji badawczej Tsalal. Sezon zatytułowano True Detective: Night Country. Foster będzie też pełnić funkcję producentki wykonawczej.

Dla aktorki będzie to pierwsza duża rola telewizyjna od lat 70., kiedy to jeszcze jako nastolatka występowała w serialach Gunsmoke, The Courtship of Eddie's Father oraz My Three Sons. Ostatnią jej filmową rolą był występ w filmie Mauretańczyk z 2021 roku.

materiały prasowe

Nie podano na razie informacji na temat daty premiery serialu na HBO.