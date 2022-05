Spider-Man: Bez drogi do domu online - kiedy premiera w HBO Max? Potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Informowaliśmy o tym, że między innymi w Polsce dzięki umowie z Sony Pictures wszystkie premiery kinowe tego studia będą trafiać do platformy HBO Max. Jednakże nie działa tutaj to tak samo, jak w przypadku Warner Bros, gdy ich premiery wchodzą 45 dni po starcie w kinach. W przypadku hitów Sony Pictures ten okres nie jest do końca znany. Kiedy więc premiera Spider-Man: Bez drogi do domu online w HBO Max?

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera online

Według HBO Max z Brazylii premiera w platformie odbędzie się 22 lipca 2022 roku. Na ten moment traktujemy tę informację jako plotkę, bo choć zakładamy, że w tym przypadku jest to data globalna w krajach, w których HBO Max ma licencję na ten film, nie mamy potwierdzenia, że do Polski również tak trafi. Gdy takowe otrzymamy, news zostanie zaktualizowany.

Jednakże według portalu upflix.pl film Venom 2: Carnage trafi do HBO Max w Polsce już 26 czerwca, więc ponad 7 miesięcy po premierze kinowej. Ten sam okres będzie dzielić premierę kinową Spider-Man: Bez drogi do domu od startu w platformie streamingowej według HBO Max z Brazylii.