The Last of Us - kiedy premiera na HBO? Reżyser podaje przybliżony czas

fot. SIE

Fani z niecierpliwością czekają na datę premiery serialu The Last Of Us. Produkcja jest adaptacją znanej serii gier o tej samej nazwie, w której gracz mógł wcielić się w rolę Joela, przemycającego dziewczynkę o imieniu Ellie. Choć HBO dało jasno do zrozumienia, że tytuł nie pojawi się na platformie w 2022 roku, to jeden z reżyserów podał bardziej przybliżony czas debiutu.

W jednym z nowych wywiadów Kantemir Balagov, odpowiedzialny za reżyserię odcinka pilotażowego serialu, stwierdził że - z tego co zrozumiał - The Last Of Us ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Jeśli to prawda, tytuł pojawi się na HBO w pierwszych miesiącach 2023 roku. Twórca dodał także, że seria jest wciąż w fazie produkcji.

Za scenariusz do serialu odpowiadają Neil Druckmann, który pracował przy powstaniu gier z serii The Last Of Us, a także Craig Mazin. Joela zagra Pedro Pasca, zaś Bella Ramsey wcieli się w Ellie. W obsadzie są także Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett i Con O'Neill.