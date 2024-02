Detektyw: Kraina nocy - Nic Pizzolatto wdaje się w polemikę z fanami. Opublikował post zbiorczy dla zwolenników i krytyków 4. sezonu

HBO Max

Nic Pizzolatto, twórca serialu Detektyw i osoba odpowiedzialna za pierwszy sezon z Matthew McConaugheyem i Woodym Harrelsonem, który cieszy się powszechnym uwielbieniem wśród krytyków oraz fanów, nie krył swojej krytyki z okazji premiery czwartego sezonu serialu, otwarcie mówiąc o swojej niechęci wobec niektórych z rozwiązań fabularnych. Chociaż Pizzolatto figuruje na liście producentów wykonawczych sezonu, w którym główne role grają Jodie Foster oraz Kali Reis, tak nie miał on nic wspólnego z tworzeniem tej serii, za którą odpowiedzialna była głównie Issa López, scenarzystka oraz reżyserka produkcji.

Po finale 4. sezonu opublikował on post na swoim koncie na Instagramie, w którym napisał:

To miejsce dla całego trollingu, wsparcia i kłótni wokół Detektywa, a także moralnej degeneracji i mizogini każdego, kto twierdził, że nie był on dobry. Zabierzemy te elaboracje spod moich postów o żonie, miłości mojego życia i śmierci mojego ojca, okej? Powiedziałbym, żebyśmy się zachowywali cywilizowanie, ale na to oczywiście nie ma miejsca, kiedy w krytyce serialu znajdują się formy hitlerowskiego zła, które powinny być zdeptane. Satyra jest mile widziana i spróbujcie mieć dobry dzień.

Pod postem zebrała się grupa fanów krytykujących i broniących Pizzolatto. Chociaż został on oskarżony o rozprzestrzenianie hejtu i to, że gdyby serial nie nazywał się Detektyw, to by mu się podobał, tak twardo broni on w komentarzach swojej opinii i twierdzi, że przeprosić może tylko za coś, co zrobił.

Detektyw: Kraina nocy - opis fabuły

Kiedy długa, zimowa noc zapada w Ennis na Alasce, ośmiu mężczyzn znika bez śladu. Aby rozwiązać sprawę, detektyw Liz Danvers (Jodie Foster) i detektyw Evangeline Navarro (Kali Reis) muszą skonfrontować się ze swoją przeszłością i mroczną prawdą gdzieś pod lodem Arktyki.