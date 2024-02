Detektyw - polski easter egg w Krainie nocy. Nie wszyscy rodacy będą z niego zadowoleni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Detektyw: Kraina nocy powoli wkracza już w decydują fazę fabularnej rozgrywki w nowym sezonie. Za nami czwarty odcinek serialu HBO - choć poza samym finałem niespecjalnie rzuca on nowe światło na zagadkę śmierci pracowników stacji badawczej Tsalal, Polska i tak przyjrzy mu się z wielkim zainteresowaniem. Wszystko przez to, że na ekranie pojawia się zaskakujący easter egg, który nawiązuje do naszego kraju. Wydaje nam się jednak, że widząc go nie wszyscy rodacy będą chwalić artystyczną kreatywność twórców.

Mniej więcej w połowie odcinka rozpoczyna się sekwencja, w trakcie której Evangeline Navarro (Kali Reis) i Pete Prior (Finn Bennett) na polecenie Liz Danvers (Jodie Foster) w wigilię Bożego Narodzenia udają się do położonej poza miastem Ennis osady. To tu mieszka Oliver Tagaq, były pracownik Tsalal, który w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął ze stacji tuż przed śmiercią Annie Kowtok. Już w poprzednim odcinku, grożąc bronią, wypędził on Navarro i Danvers ze swojego domu - pojawiły się nawet teorie, że to on mógł zamordować naukowców z Tsalal.

Cała scena trwa zaledwie minutę - śledztwo Navarro i Priora przerywają inni mieszkańcy osady, który pojawiają się z bronią w ręku przed domem Tagaqa. W 32. minucie i 43. sekundzie portretowana przez Reis bohaterka otwiera drzwi, na których widzimy doskonale znany w Polsce napis:

Detektyw: Kraina Nocy - polski easter egg w 4. odcinku

Akronim "CHWDP" (wcześniej często zapisywany jako "HWDP") to wulgarny slogan, który część mieszkańców naszego kraju traktuje jako formę prowokacji bądź sprzeciwu wobec działań polskiej policji. Można go spotkać na murach czy usłyszeć w niektórych utworach hip-hopowych.

Wydaje się mało prawdopodobne, że "CHWDP" w Detektywie w jakikolwiek sposób odnosi się do fabularnych wydarzeń. Być może rozwiązanie zagadki jego obecności na ekranie jest znacznie prostsze: na Islandii, gdzie kręcono Krainę nocy, mieszka oficjalnie blisko 25 tys. Polaków (to aż 6% całej populacji) i wciąż napływają kolejni. Nie jest wykluczone, że jeden z naszych rodaków znalazł zatrudnienie na planie produkcji HBO, mniej lub bardziej kreatywnie podchodząc do pracy przy zamianie lokum Tagaqa w krajobraz nędzy i rozpaczy - dom bohatera wyglądał bowiem na przeszukany przed przybyciem Navarro i Priora, swoimi zniszczeniami przywodząc na myśl stację Tsalal. Sam Tagaq opuścił go już dzień po wcześniejszym spotkaniu z Danvers i Navarro.

Warto też podkreślić, że popularność akronimu "CHWDP" poza granicami naszego kraju rośnie - w świecie Krainy nocy najwyraźniej do tego stopnia, że usłyszano o nim aż na Alasce.

