Detektyw Murdoch - już dziś premiera 12. sezonu serialu kryminalnego w stacji Epic Drama

fot. Shaftesbury

Już dziś, czyli 2 sierpnia o 19:30, odbędzie się premiera dwóch pierwszych odcinków 12. sezonu Detektyw Murdoch w stacji Epic Drama. To serial, którego akcja toczy się pod koniec XIX w. Opowiada o detektywie wykorzystującym w pracy innowacyjne techniki. W nowej serii tytułowy bohater i dr Ogden pogodzili się już z utratą nienarodzonego dziecka i zbudowali swój wymarzony dom. Julia rywalizuje ze swoim kolegą na studiach, po których będzie mogła wykonywać zawód chirurga. Z kolei sierżant Crabtree leczy w tym czasie złamane serce.

To nie koniec emocji w nowej serii! Świat Brackenreida wywróci się do góry nogami, gdy dotknie go osobista i zawodowa tragedia. Higgins będzie przygotowywał się do ślubu z narzeczoną z wyższych sfer i stanie się nieznośnym snobem. Watts – podczas prowadzonego przeciwko niemu śledztwa – okaże się znacznie bardziej skomplikowaną osobą. Natomiast Violet Hart ujawni bezwzględną ambicję, którą będzie musiał przyhamować Brackenreid.

Poniżej możecie obejrzeć zapowiedź 12. sezonu, w której zobaczycie nowe twarze. Do obsady dołączyli: Sophie McShera (Downton Abbey), Elvis Stojko (Simpsonowie), Patrick McKenna (The Red Green Show) i Colin Mochrie (W końcu czyje to życie?).

Detektyw Murdoch - zapowiedź 12. sezonu

Detektyw Murdoch - sezon 12

W serialu występują: Yannick Bisson, Helene Joy, Thomas Craig, Jonny Harris, Lachlan Murdoch, Jonny Harris, Shanice Banton, Daniel Maslany. Twórcami serialu są Maureen Jennings, Cal Coons i Alexandra Zarowny.

Nowa seria będzie liczyć 18 godzinnych odcinków.

Kolejne epizody Detektywa Murdocha w dni powszednie o 19:30 na kanale Epic Drama (podwójne odcinki).