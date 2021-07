Dev Patel o nieudanych przesłuchaniach do Gwiezdnych Wojen i potencjalnych rolach superbohaterów

materiały prasowe

Zielony Rycerz. Green Knight to historia oparta na arturiańskich legendach, które tym razem zostały przedstawione w innej formie. Wszystko zaczyna się od niespodziewanego przybycia Zielonego Rycerza na zamek Camelot. To zakłóca świętowanie Bożego Narodzenia. Gigantycznej postury, szmaragdowoskóry nieznajomy rzuca wyzwanie królowi Arturowi i jego rycerzom. Odpowiada na nie Sir Gawain (Dev Patel), młody i porywczy siostrzeniec Artura.

Dev Patel od czasu przełomowej w jego karierze roli w filmie Slumdog. Milioner z ulicy z 2008 roku, był rozchwytywanym aktorem, ale prócz nieudanego epizodu w filmie Ostatni władca wiatru, unikał raczej kina wysokobudżetowego. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie brał takiej roli pod uwagę. W rozmowie z Total Film ujawnił, że brał udział w nieudanym przesłuchaniu do jednego z ostatnich filmów o Gwiezdnych Wojnach.

Drugi Hotel Marigold Nie wiem czy wolno mi o tym rozmawiać, bo podpisujesz umowę NDA. Ale tak, myślę, że wszyscy tak robili. Wszyscy brali udział w przesłuchaniach do Gwiezdnych Wojen. Pamiętam, że robiłemi wysłałem im wideo ze zwiastunem filmu. W następnej minucie otrzymałem telefon zwrotny i byłem tam, to było fascynujące.

Oczywiście ostatecznie roli nie otrzymał (fani obstawiają, że chodziło o rolę Poe Damerona). Patel dodatkowo ujawnił, że był przesłuchiwany lub zaoferowano mu role w filmach superbohaterskim w przeszłości, ale żadna z nich nie wydawała się wtedy dla niego odpowiednia.

Nie chcę narzekać na te filmy, ponieważ jest kilku niesamowitych twórców, którym udaje się zdobyć Oscara, a potem zrobić duży film dla Marvela. Są też filmy takie jak Czarna Pantera, które kulturowo zmieniły paradygmat w znaczący sposób. Podobał mi się pierwszy Kapitan Ameryka. Pomyślałem, że to niesamowite, jak została w nim zawarta akcja. Jest to więc po prostu znalezienie czegoś właściwego. Role, które mi zaoferowano, o których nie mogę mówić, nie do końca się dla mnie sprawdzały.

fot. materiały prasowe