Devolverland Expo dostępne za darmo na Steam. Gra jest... symulatorem marketingu

Devolver Digital

Firma Devolver Digital ponownie nie zawiodła i przygotowała naprawdę... wyjątkową prezentację gier i planów na najbliższe miesiące. Dość powiedzieć, że zaprezentowano tu zaledwie kilka zwiastunów, a przez resztę czasu oglądaliśmy popisy zatrudnionych aktorów. Na koniec przygotowano jednak niespodziankę w postaci darmowej gry Devolverland Expo, która już teraz dostępna jest na Steam.

W oficjalnym opisie czytamy, że jest to "pierwszoosobowy symulator marketingu". Trafiamy w nim do opuszczonej hali, w której miała odbyć się kolejna edycja imprezy Devolver Digital. Wydarzenie jednak odwołano, więc gracz może swobodnie przemierzać to miejsce, oglądając zwiastuny, materiały z rozgrywki i poszukiwać poukrywanych sekretów. Za stworzenie tej produkcji odpowiada polskie studio Flying Wild Hog, autorzy m.in. nadchodzącego Shadow Warrior 3.