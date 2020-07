Serious Sam 4 – jeszcze więcej akcji i przeciwników. Nowy zwiastun gry

Devolver Digital

Podczas Devolver Direct nie zabrakło nowego zwiastuna gry Serious Sam 4: Planet Badass. Początkowo wydawało się, że będzie to materiał skupiający się na fabule, ale umówmy się - raczej nikt nie sięgał po ten cykl dla przedstawianej w nim historii... Narrację głównego bohatera szybko zastąpiły tu więc efektowne sceny akcji i zmagania z naprawdę licznymi hordami przeciwników. Twórcy zapowiadają, że na ekranie mamy zobaczyć nawet tysiące wrogów, wśród których pojawią się zarówno "starzy znajomi", jak i zupełni nowi oponenci.

Serious Sam 4: Planet Badass zaoferuje też zróżnicowany arsenał, w skład którego wejdą m.in. shotgun, minigun czy... wyrzutnia pił tarczowych. Narzędzie destrukcji będzie można też ulepszać, by jeszcze lepiej radziły sobie one z kosmicznymi najeźdźcami. W grze pojawi się też tryb sieciowej kooperacji dla maksymalnie czterech graczy.

Gra zadebiutuje na PC już w sierpniu tego roku.