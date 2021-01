Dexter - Michael Cyril Creighton dołącza do obsady 9. sezonu. Kogo zagra?

Showtime

Do mediów trafia coraz więcej informacji odnośnie 9. sezonu serialu Dexter. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że akcja nadchodzącej produkcji osadzona będzie w fikcyjnym miasteczku Iron Lake w stanie New York, a teraz poznaliśmy odtwórcę kolejnej roli. Do Michaela C. Halla dołączy znany ze Spotlight czy W potrzebie Michael Cyril Creighton. Aktora zobaczymy w siedmiu z liczącej dziesięć odcinków serii.

Michael Cyril Creighton wcieli się w rolę Freda juniora, właściciela sklepu Fred's Fish & Game, który odziedziczył po ojcu. Fred wychował się w Iron Lake i jest dobrze znanym i lubianym mieszkańcem miasteczka. Miłością Freda Jr. jest Brian, pastor miejscowego kościoła protestanckiego.

Jestem niezwykle podekscytowany udziałem w serialu - napisał na Instagramie aktor.

Przypomnijmy, że w rolę antagonisty w serialu wcieli się Clancy Brown, który zagra nieoficjalnego burmistrza Iron Lake. Julia Jones sportretuje Angelę Bishop - szefową policji o indiańskim pochodzeniu, Johnny Sequoyah Audrey, jej nastoletnią córkę, zaś Alano Miller wcieli się w sierżanta policji i trenera wrestlingu w liceum w Iron Lake.

Dexter - ekipa wchodzi na plan 9. sezonu w lutym 2021.