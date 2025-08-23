Przeczytaj w weekend
Dexter: Zmartwychwstanie - wiemy, co dalej z serialem. Ta decyzja mówi wszystko

2. sezon serialu Dexter: Zmartwychwstanie niemal pewny. Decyzje podjęte za kulisami franczyzy mówią wszystko o przyszłości kontynuacji przygód Dextera Morgana. Jest to dobra wiadomość dla fanów kapitalnie ocenianego serialu.
Adam Siennica
Tak, jak informowaliśmy, serial Dexter: Grzech pierworodny został skasowany, ale jest to dobra wiadomość dla widzów drugiej produkcji tej franczyzy. Powodem jest skupienie się na przyszłości Dextera Morgana, a nie na jego początkach, czyli na serialu Dexter: Zmartwychwstanie!

Dexter: Zmartwychwstanie – 2. sezon jest pewny?

Według informacji Variety już planuje się otwarcie pokoju scenarzystów dla drugiego sezonu serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Jeszcze przed premierą zapowiadano, że to historia na więcej niż jeden sezon.

Decyzja związana z Grzechem pierworodnym sprawia, że kontynuacja Dexter: Zmartwychwstanie to formalność. Do tego serial osiąga bardzo dobre wyniki oglądalności oraz jest jednym z najlepiej ocenianych seriali w historii. 94% pozytywnych recenzji krytyków oraz 9,2/10 na IMDb od widzów mówią wszystko.

Początek emisji serialu Dexter: Zmartwychwstanie w Polsce zaplanowany jest na wrzesień 2025 roku w SkyShowtime. Przypomnijmy, że historia rozgrywa się po wydarzeniach z New Blood, którego Dexter jednak przeżył.

Źródło: variety.com

