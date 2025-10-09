Dexter: Zmartwychwstanie z 2. sezonem w produkcji? Michael C. Hall potwierdza!

fot. materiały prasowe

Variety ogłosiło niedawno, że istnieje szansa na 2. sezon świetnie przyjętego serialu Dexter: Zmartwychwstanie, który nie tylko zebrał spore grono widzów, ale też bardzo pozytywne recenzje. To wzbudziło sporo plotek, do których odniósł się aktor grający tytułową rolę - Michael C. Hall!

Dexter: Zmartwychwstanie - wypowiedź Michaela C. Halla

Aktor zabrał głos w krótkim filmiku, który znajdziecie poniżej.

Dostaliśmy zielone światło na kolejny sezon. Będzie ciąg dalszy. Pokój scenarzystów powoli się zbiera. Szczegóły poznacie wkrótce, ale chciałem być pierwszy i dać wam znać, że ta historia jest kontynuowana.

Można to potraktować jako półoficjalną zapowiedź, choć zapewne niedługo otrzymamy potwierdzenie od twórców. Na razie żadne szczegóły ani data premiery nie zostały ujawnione.

Dexter: Zmartwychwstanie - fabuła, obsada, gdzie oglądać

Fabuła rozpoczyna się kilka tygodni po tym, jak Dexter został postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Główny bohater budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison zniknął bez śladu. Zdając sobie sprawę z ciężaru, jaki dźwiga jego syn, Dexter wyrusza do Nowego Jorku, zdeterminowany by go odnaleźć i wyjaśnić sytuację. Nie przyjdzie mu to jednak łatwo - gdy Angel Batista z Miami Metro powróci z wieloma pytaniami, Dexter zda sobie sprawę, że przeszłość szybko go dogania. Gdy ojciec i syn błądzą w ciemności miasta, które nigdy nie śpi, odnajdą siebie samych głębiej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali i odkryją, że jedynym wyjściem jest połączenie sił.

Michael C. Hall ponownie wcielił się w Dextera Morgana. W obsadzie znaleźli się także nowi i powracający aktorzy: David Zayas, Jack Alcott, Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar, Peter Dinklage as Leon Prater, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian, David Magidoff, John Lithgow oraz Jimmy Smits. Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Clyde Phillips.

Dexter: Zmartwychwstanie jest dostępne do obejrzenia na SkyShowtime.