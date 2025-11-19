Reklama
Dexter: Zmartwychwstanie - wiemy, z kim zmierzy się bohater w 2. sezonie. Na to czekali fani

Clyde Phillips, showrunner serialu Dexter: Zmartwychwstanie, zdradził jedną, ale soczystą ciekawostkę o nadchodzącym 2. sezonie świetnie ocenianej produkcji. Wygląda na to, że postać, która szczególnie zainteresowała widzów, odegra w nim istotną rolę.
Adam Siennica
Tagi:  Dexter: Zmartwychwstanie 
Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 4 fot. materiały prasowe
Przez cały sezon serialu Dexter: Zmartwychwstanie była mowa o seryjnym zabójcy, który grasuje w Nowym Jorku. Tak zwany New York Ripper był w kręgu zainteresowania, ale nigdy się nie pojawił. Widzowie jednak byli nim cały czas zainteresowani i oczekiwali, że ostatecznie często wspominana postać odegra jakąś rolę. Ta popularność wśród widzów zmieniła plany Clyde'a Phillipsa, który to uwzględni w drugim sezonie.

Dexter: Zmartwychwstanie - New York Ripper zadebiutuje

W rozmowie z podcastem poświęconym serialowi zdradził, że postać seryjnego zabójcy będzie odgrywać rolę w drugim sezonie i że ją zobaczymy. To jedyny szczegół, jaki ujawnił na temat nowego sezonu.

Dodał, że cała ekipa scenarzystów była zaskoczona popularnością tej postaci i tym, jak fani o niej dyskutują. To sugeruje, że raczej pierwotnie nie mieli żadnych planów wobec tego czarnego charakteru i raczej nie chcieli go pokazywać. Jako że nie ujawnił znaczenia roli tej postaci w kolejnych odcinkach, nie powinniśmy zakładać, że będzie głównym przeciwnikiem Dextera Morgana.

Na razie data premiery drugiego sezonu nie jest znana, ale najpewniej odbędzie się w 2026 roku. Serial Dexter: Zmartwychwstanie jest dostępny na SkyShowtime.

Źródło: comicbook.com

