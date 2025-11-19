Reklama
3. sezon Wednesday - Jenna Ortega chce zmian. Chodzi o relacje w rodzinie Addamsów

Jenna Ortega zdradziła, czego oczekuje od 3. sezonu Wednesday. Aktorka chciałaby, by relacja jej bohaterki z Morticią przeszła z wiecznych kłótni do współpracy, a także, żeby Wednesday częściej ujawniała swoją mroczną stronę… zwłaszcza w relacji z Pugsleyem.
6. Wednesday - 698 mln fot. Netflix
W rozmowie z GamesRadar+ Jenna Ortega wyjaśniła, że marzy o tym, aby Wednesday i Morticia wreszcie połączyły siły, zamiast wciąż toczyć rodzinne spory. Jej zdaniem napięcie między bohaterkami jest już wystarczająco silne – zwłaszcza że relacja Morticii z jej własną matką również pełna jest konfliktów. Aktorka chciałaby, aby serial wrócił do klasycznego humoru i czarnej dynamiki rodziny Addamsów, w tym… częstszego prób zabicia Pugsleya przez Wednesday.

Chciałabym, żeby [Morticia i Wednesday] przestały się kłócić i zaczęły współpracować. Rozmawiałyśmy ostatnio o kobietach, które trzymają się razem — i trochę widać to w finale sezonu. Myślę, że powinniśmy pójść w tę stronę. To naprawdę ekscytujące i odświeżające, kiedy kobiety są w ten sposób pokazywane. Chciałabym też zobaczyć więcej prób zabicia między nią a Pugsleyem. Ona za mało próbuje go zabić! Chcę oglądać takie rzeczy.

Ortega przyznaje również, że zależy jej na tym, by Wednesday częściej konfrontowała się ze swoją mroczniejszą stroną, ale jednocześnie zachowała charakterystyczny ton. Warto przyznać, że konflikt między matką a córką był ciekawy, jednak delikatna zmiana kierunku mogłaby odświeżyć tę relację. A biorąc pod uwagę, że twórcy wsłuchali się w głosy widzów już wcześniej, choćby ograniczając krytykowane wątki miłosne w drugim sezonie, można się zastanawiać, jakie wnioski wyciągną teraz i czy sugestie Ortegi znajdą odzwierciedlenie w kolejnej odsłonie Wednesday.

Źródło: Screenrant

