Nowy film Sama Raimiego będzie "oburzający". Czy jest podobny do kultowego Martwego zła?

Pomocy to horror wyreżyserowany przez Sama Raimiego, którego premiera jest zaplanowana na styczeń 2026 roku. Reżyser, który zasłynął dzięki serii Martwe zło, jest również silnie kojarzony z kinem superbohaterskim z powodu trylogii o Spider-Manie z Tobeyem Maguirem, a także przez Doktora Strange'a w multiwersum obłędu. Powrócił jednak do swoich kinowych korzeni, a w rozmowie z Empire Online opowiedział o tym, czego można się spodziewać po nowej produkcji.

Damian Shannon oraz Mark Swift [scenarzyści filmu] przyszli, przedstawili pomysł, a ja się zacząłem śmiać. Nie mogłem uwierzyć, że robili coś takiego. To było naprawdę oburzające. Nawet dla kogoś takiego jak ja, kto robi oburzające filmy.

Po tej zapowiedzi można spodziewać się absolutnie wszystkiego po nowym filmie tego reżysera. Wygląda na to, że będzie stanowić powrót do korzeni i wywoływać silne emocje. A czy znajdzie się w nim podobieństwo do Martwego zła?

Jest podobieństwo, ale tym razem nie walczą z żadną zewnętrzną siłą. Muszą się pogodzić z tym kim są w środku. W miarę jak maski zaczynają opadać, zaczynamy widzieć rodzące się konflikty.

Pomocy - opis fabuły

Bohaterką historii jest Linda Liddle, niedoceniana i nieszanowana pracowniczka korporacji, która zostaje uwięziona na bezludnej wyspie razem ze swoim toksycznym szefem, Bradleyem Prestonem. Tylko oni przeżyli katastrofę lotniczą. Na miejscu muszą pokonać dzielące ich różnice, by przetrwać, ale ostatecznie między nimi dochodzi do niepokojącego odwrócenia ról w dziwacznej rozgrywce, w której stawka okazuje się znacznie większa, niż ktokolwiek by chciał.

W obsadzie znaleźli się Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail (La Brea), Dennis Haysbert (Far from Heaven), Xavier Samuel (Elvis), Chris Pang (Crazy Rich Asians), Thaneth Warakulnukroh (Thai Cave Rescue) oraz Emma Raimi (Happy Pills).

Premiera filmu Pomocy zaplanowana jest na styczeń 2026 roku.