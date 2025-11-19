To tę postać gra Sadie Sink w MCU? Marvel miał ważny powód, by ukryć jej tożsamość

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Sadie Sink pojawi się w MCU nie tylko w Spider-Manie 4, ale i w Avengers: Secret Wars - nie jest wykluczone, że zobaczymy ją również w przyszłorocznym Doomsday. Ten fakt rzucił inne światło na tajemniczą postać, którą ma zagrać aktorka. Wszystko wskazuje na to, Marvel powierzył jej rolę, która będzie miała istotny wpływ na najbliższe wydarzenia w Kinowym Uniwersum.

Scooperzy Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus i działający na X Cryptic4KQual niezależnie od siebie donoszą, że Sadie Sink w Całkiem nowym dniu sportretuje antagonistkę, o której spekulowano już wcześniej - Madelyne Pryor, bardziej znaną jako Królowa Goblinów. Z mitologią tej potężnej telepatki i przeciwniczki X-Menów wiąże się jeden element, który mógł sprawić, że Marvel zdecydował się ukryć tożsamość postaci Sink: jest ona wywodzącym się z rasy mutantów klonem Jean Grey.

Amerykańskie portale popkulturowe sugerują, że tak przedstawiona antagonistka mogłaby stać się sojuszniczką Doktora Dooma w Doomsday i/lub w Secret Wars, tym bardziej, że w komiksach nawet Profesor X miał początkowo problem z rozróżnieniem klonów. Co więcej, Sink po ewentualnym uśmierceniu tudzież pokonaniu portretowanej przez nią Pryor może przejąć w MCU kolejną rolą - właśnie Jean Grey. Nawet jeśli do tych rewelacji musimy na razie podchodzić z dużym dystansem, już teraz cieszą się one w sieci sporą popularnością.

Dodajmy jeszcze, że według serwisu Deadline zasadnicza część zdjęć do Spider-Mana 4 zakończy się w połowie grudnia.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.