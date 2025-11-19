Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

To tę postać gra Sadie Sink w MCU? Marvel miał ważny powód, by ukryć jej tożsamość

W którą postać w filmach Spider-Man 4 i Secret Wars wcieli się Sadie Sink? Poznaliśmy nowe doniesienia w tej sprawie. Wygląda na to, że Marvel miał przynajmniej jeden istotny powód, aby nie wyjawiać szczegółów roli aktorki. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU sadie sink
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Sadie Sink materiały prasowe
Reklama

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Sadie Sink pojawi się w MCU nie tylko w Spider-Manie 4, ale i w Avengers: Secret Wars - nie jest wykluczone, że zobaczymy ją również w przyszłorocznym Doomsday. Ten fakt rzucił inne światło na tajemniczą postać, którą ma zagrać aktorka. Wszystko wskazuje na to, Marvel powierzył jej rolę, która będzie miała istotny wpływ na najbliższe wydarzenia w Kinowym Uniwersum. 

Scooperzy Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus i działający na X Cryptic4KQual niezależnie od siebie donoszą, że Sadie Sink w Całkiem nowym dniu sportretuje antagonistkę, o której spekulowano już wcześniej - Madelyne Pryor, bardziej znaną jako Królowa Goblinów. Z mitologią tej potężnej telepatki i przeciwniczki X-Menów wiąże się jeden element, który mógł sprawić, że Marvel zdecydował się ukryć tożsamość postaci Sink: jest ona wywodzącym się z rasy mutantów klonem Jean Grey. 

Amerykańskie portale popkulturowe sugerują, że tak przedstawiona antagonistka mogłaby stać się sojuszniczką Doktora Dooma w Doomsday i/lub w Secret Wars, tym bardziej, że w komiksach nawet Profesor X miał początkowo problem z rozróżnieniem klonów. Co więcej, Sink po ewentualnym uśmierceniu tudzież pokonaniu portretowanej przez nią Pryor może przejąć w MCU kolejną rolą - właśnie Jean Grey. Nawet jeśli do tych rewelacji musimy na razie podchodzić z dużym dystansem, już teraz cieszą się one w sieci sporą popularnością. 

Dodajmy jeszcze, że według serwisu Deadline zasadnicza część zdjęć do Spider-Mana 4 zakończy się w połowie grudnia.

Najpotężniejsi mutanci Marvela - ranking

arrow-left Marvel arrow-right

 

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: Alex Perez/Cryptic4KQual

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU sadie sink
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Dan Da Dan
-

Czego możemy się spodziewać w 3. sezonie anime Dan Da Dan? "Fani pokochają to, co nadchodzi"

2 Wonder Man
-

Wonder Man odniesie się do zmęczenia kinem superbohaterskim. Nowe zdjęcie z produkcji

3 Mafia: The Old Country
-

Mafia: The Old Country z nietypową edycją kolekcjonerską. Co znajdziemy wewnątrz pudełka?

4 Frankenstein - oficjalny kadr z filmu. Mia Goth oraz Jacob Elordi w charakteryzacji fikcyjnego potwora
-

Frankenstein króluje na Netflixie, a Wiedźmin traci widzów!

5 Harry Potter: Daniel Radcliffe i Dominic McLaughlin
-

Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Co w nim było?

6 Sean Connery
-

Dick Van Dyke mógł zostać Jamesem Bondem po Seanie Connery'm. Dlaczego odrzucił rolę?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV