Diablo 4 - oto film otwierający grę. Klimat niczym w horrorze!

fot. Blizzard

W sieci pojawił się już film otwierający Diablo 4. Materiał stawia na zdecydowanie inny klimat niż w poprzedniej części. Postać gracza na początku przygody nie zostaje przedstawiona jako potężna istota, zdolna do błyskawicznego eksterminowania całych zastępów demonów. Zamiast tego odczuwa się tutaj atmosferę horroru, osamotnienia i nadchodzącej walki o przetrwanie.

Co ciekawe, tym razem nie mamy do czynienia z prerenderowaną sceną, a materiałem na silniku gry. Dzięki temu w wideo nie tylko widzimy model postaci gracza, ale też na jego końcu dostajemy bardzo płynne przejście pomiędzy intro, a właściwą rozgrywką. Zobaczcie sami, jak to wygląda.

Diablo 4 - wideo otwierające grę

Diablo 4 zadebiutuje 6 czerwca 2023 roku. Przypominamy, że niedawno poinformowano o nadchodzących testach beta. W marcu gracze będą mieli dwie okazje do przetestowania nowej produkcji studia Blizzard (a konkretnie prologu i pierwszego aktu) na kilka miesięcy przed jej premierą.