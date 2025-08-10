Przeczytaj w weekend
Pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece! Hit Netflixa powraca i dostaje zielone światło na 3. serię

Tak zwany Dzień One Piece zwieńczono hucznie, bowiem podzielono się pierwszym zwiastunem 2. sezonu hitu Netflixa. Chociaż data premiery nadal stanowi zagadkę, to wiemy, że serial otrzymał przedłużenie o kolejny, trzeci już sezon. A jak wypada drugi w zapowiedzi? Sprawdźcie!
tpb-vod

netflix 
one piece zwiastun
One Piece - sezon 2 fot. materiały prasowe
W dniach 9-10 sierpnia 2025 roku w Tokyo International Exhibition Center trwał Dzień One Piece, w trakcie którego celebrowano powstanie oryginalnej mangi, na podstawie której stworzono hitowy serial Netflixa. 1. sezon aktorskiej adaptacji mangi One Piece zyskał uznanie fanów oraz cieszył się dużą popularnością na platformie Netflix. Po premierze w 2023 roku streamer zamówił 2. serię, do której zdjęcia rozpoczęły się w lipcu 2024 roku. Prace na planie skończyły w grudniu, a w lutym tego roku oficjalnie ogłoszono, że produkcja została zakończona. Teraz w końcu podzielono się pierwszym zwiastunem do nowej serii.

Wednesday i inne komedie grozy. Ranking dla tych, którzy jednocześnie lubią się pośmiać i przestraszyć

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece od Netflixa. Nie podzielono się dokładną datą premiery, choć niektórzy spodziewali się, że poznamy już konkretny dzień. Wiadomo jednak, że nowy sezon zadebiutuje w 2026 roku. Potwierdzono z kolei to, na co fani czekali. Wiadomo już oficjalnie, że aktorskie One Piece zostało przedłużone o kolejny sezon i otrzyma 3. serię.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun serialu:

Podzielono się również zdjęciami z nadchodzącego sezonu, które dają lepszy pogląd na nowe i znane już twarze.

One Piece: sezon 2

One Piece: sezon 2
fot. Netflix
Obsada 2. sezonu One Piece

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
Ranking najlepszych anime akcji

arrow-left fot. Pierrot arrow-right
41. Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Źródło: Netflix

