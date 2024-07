Wystrójcie się na premierę Vessel of Hatred. Blizzard stworzył nowe koszulki z wzorami z Diablo 4

fot. Blizzard Entertainment

Jesienią tego roku czeka nas premiera Vessel of Hatred, pierwszego fabularnego rozszerzenia do Diablo 4. Dodatek wprowadzi dalszą część historii, nowy region do eksploracji, a także klasę Spirytysty, który w trakcie walki skorzysta nie tylko z potężnych ciosów, ale również zdolności opiekuńczych, zwierzęcych duchów.

Blizzard z okazji zbliżającego się debiutu dodatku postanowił najwyraźniej pomóc graczom w odświeżeniu garderoby i rozszerzył ofertę swojego sklepu o nowe koszulki z wzorami inspirowanymi właśnie Diablo 4. Na jednej z nich znalazł się wizerunek Lilith, a kolejne związane są już bezpośrednio z Vessel of Hatred - przedstawiają one Mefisto oraz symbole związane właśnie ze Spirytystą. Co ciekawe, jedna z koszulek (ostatnia w poniższej galerii) zawiera wzór świecący w ciemności. Wszystkie wykonano w 100% z bawełny, a ich ceny, w zależności od modelu, wynoszą 30$ (ok. 120 zł) lub 35$ (ok. 137 zł).

Diablo 4 - nowe koszulki

Diablo 4: Vessel of Hatred - premiera 8 października na PC i konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.