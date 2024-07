Diablo 4 - Spirytysta ujawniony! Oto klasa, która trafi do gry w dodatku Vessel of Hatred

fot. Blizzard

18 lipca podczas transmisji na żywo ujawniono szczegóły na temat Spirytysty (ang. Spiritborn), czyli nadchodzącej klasy, która pojawi się w Diablo 4: Vessel of Hatred, nadchodzącym rozszerzeniu do gry. Pochodzą oni z nowego regionu o nazwie Nahontu, są mistrzami walki wręcz i potrafią korzystać z mocy czterech Duchowych Strażników - Jaguara, Orła, Goryla i Skolopendry.

Każdy z Duchowych Strażników oferuje inne bonusy i styl gry. Jaguar stawia na ciągłe, szybkie ataki, Goryl nastawiony jest na obronę i redukcję otrzymywanych obrażeń, Orzeł to zwiększona mobilność i uniki, a Skolopendra skupia się na kontroli tłumu i truciźnie.

Diablo 4 - zwiastun Spirytysty

Szczegółowy opis umiejętności i pasywnych wzmocnień możecie znaleźć na oficjalnej stronie gry. W tym miejscu znajdziecie zaś pełny, trwający ponad godzinę zapis transmisji z ujawnieniem Spirytysty.

Diablo 4: Vessel of Hatred - Spirytysta

Diablo IV: Vessel of Hatred - data premiery i dostępne edycje

Vessel of Hatred zadebiutuje 8 października i dostępne będzie na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Zainteresowani mogą wybrać jedną z trzech edycji: standardową, Deluxe lub Ultimate. Różnią się one nie tylko ceną, ale również zawartością, a z cyfrowymi bonusami do nich dołączanymi możecie zapoznać się na poniższych grafikach.

Diablo 4: Vessel of Hatred - edycja standardowa