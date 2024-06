Diablo 4 z zaskakującym trybem rozgrywki w 5. sezonie

fot. Blizzard

25 czerwca na Publicznych Serwerach Testowych pojawi się możliwość sprawdzenia przedpremierowo kolejnego, 5. sezonu w Diablo 4. Z tej okazji Blizzard opublikował na swojej stronie wpis, w którym ujawnił, jakich zmian i nowości możemy się spodziewać, Jedną z nich będzie kolejny tryb rozgrywki w postaci znanego z wielu innych gier trybu hordy. Tutaj będzie on zwany Piekielnymi Hordami.

Do odblokowania tej aktywności konieczne będzie ukończenie nowej serii zadań. Po tym będziemy mogli stanąć do walki z coraz to silniejszymi falami demonicznych przeciwników. Każda z fal ma trwać 90 sekund, a po pozbyciu się wrogów będziemy mogli wybierać spośród kilku modyfikatorów, które wpłyną na dalszą rozgrywkę.

Diablo 4 - Piekielne Hordy

Za radzenie sobie z wyzwaniami zyskamy wirtualną walutę, którą następnie będzie można przeznaczyć na zakup skrzynek z nagrodami. Będą one obejmować między innymi złoto, materiały do wytwarzania oraz oczywiście wyposażenie dla naszych postaci.

Diablo 4 jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. W październiku produkcja studia Blizzard otrzyma rozszerzenie zatytułowane Vessel of Hatred.