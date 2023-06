Diablo 4 - Megan Fox odczyta mowę pogrzebową zmarłym postaciom graczy

fot. Twitter

Diablo 4 cieszy się dużym zainteresowaniem. Niedawno poinformowano, że to najszybciej sprzedająca się produkcja firmy Blizzard w historii, ale twórcy nie zamierzają zwalniać tempa i poinformowali o ciekawej akcji promocyjnej, do której zaangażowano Megan Fox. Zachęca ona graczy, by ci podzielili się materiałami wideo z zarejestrowaną śmiercią swoich postaci oraz hasztagiem #DiabloDeaths na TikToku oraz Twitterze. Wybrańcy już 8 czerwca będą mieli wyjątkową okazję usłyszeć mowę pogrzebową wygłoszoną właśnie przez tę popularną aktorką.

Warto przypomnieć, że 2 czerwca, a więc wraz z premierą gry w ramach Ultimate Edition, wystartowało inne wyzwanie, w którym zachęcono graczy do wyścigu o zdobycie 100 poziomu w trybie Hardcore (śmierć w nim oznacza utratę postaci). 1000 pierwszych graczy, którym uda się ten wyczyn, zostanie upamiętnionych na rzeźbie znajdującej się w siedzibie Blizzarda.