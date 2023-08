Diablo 4 - Blizzard zapowiada Sezon Krwi. Znamy jego datę premiery

fot. Blizzard Entertainment

W Diablo 4 trwa obecnie Sezon Plugawców i zbiera raczej... mieszane opinie ze strony fanów. To jednak nie przeszkodziło firmie Blizzard w tym, by rozpocząć już zapowiedzi i promowanie kolejnej porcji nowej zawartości. Podczas Gamescom Opening Night Live 2023 ujawniono, że drugi sezon nazwany będzie Sezonem Krwi i wystartuje 17 października, a gracze mogą liczyć na kilka interesujących nowości oraz zmian.

Tym razem dołączymy do bohaterki o imieniu Erys (w tej roli Gemma Chan), doświadczonej łowczyni wampirów i razem z nią zapolujemy na przerażających krwiopijców. Co ciekawe, sami gracze również będą mogli zdobyć nowe, wampiryczne moce, choć szczegóły na ich temat nie zostały jeszcze ujawnione. Na oficjalnej stronie gry zdradzono natomiast, że otrzymamy między innymi nową serię zadań, pięciu dodatkowych finałowych bossów (na dodatek z możliwością wskazania konkretnych unikatowych lub uberunikatowych jako łupu).

Nie zabraknie również ciekawych zmian, które będą miały na celu usprawnić to, na co narzekają gracze od dłuższego czasu. Klejnoty nie będą już zajmować miejsca w ekwipunku, a zawartość skrytki będziemy mogli filtrować i przeszukiwać. Zmieniony zostanie sposób działania efektów statusu, takich jak Odsłonięcie czy Przytłoczenie, a punkty mistrzostwa, ulepszenia mikstury i limitów oboli zostaną przeniesione do nowego sezonu, jeśli wcześniej zdobyło się je na innej postaci ze Sfery Wieczności lub wcześniejsze Sfery Sezonowej.