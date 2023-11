Diablo 4: Vessel of Hatred zapowiedziane! Pierwszy dodatek do gry w 2024 roku; zobaczcie zwiastun

fot. Blizzard Entertainment

Plotki, przecieki i spekulacje się potwierdziły. Podczas tegorocznego BlizzConu zapowiedziano pierwsze fabularne rozszerzenie do Diablo 4. Będzie ono zatytułowane Vessel of Hatred i najprawdopodobniej będziemy mieli okazję zmierzyć się w nim z Mefisto, który jest też narratorem w zaprezentowanym podczas wydarzenia zwiastunie. Materiał zdradza również, że w dodatku nie zabraknie nowej lokacji: będzie to znane z Diablo II (konkretnie z 3. aktu) Travincal.

Diablo IV: Vessel of Hatred - zwiastun dodatku

Premiera Diablo 4: Vessel of Hatred zaplanowana została na końcówkę 2024 roku. Dokładny termin oraz szczegóły na temat zawartości rozszerzenia nie zostały jeszcze ujawnione.