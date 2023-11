World of Warcraft prawie jak MCU. Blizzard zapowiada "Worldsoul Saga" i aż trzy dodatki do MMORPG!

fot. Blizzard

Podczas trwającej obecnie imprezy BlizzCon 2023 zapowiedziano nowy rozdział w historii World of Warcraft. Co ciekawe, tym razem nie ograniczono się wyłącznie do ogłoszenia nowego dodatku, a... całej ich serii, która opowie historię znaną jako "Worldsoul Saga". W jej skład wejdą aż trzy rozszerzenia: The War Within, Midnight oraz The Last Titan.

https://twitter.com/Warcraft/status/1720525660983030142

Akcja pierwszego z dodatków, The War Within, rozgrywać się będzie na Azeroth, a historia ma skupiać się na rasie Nerubian i Ahn'kahet. Gracze będą mieli okazję zejść pod powierzchnię kontynentu, poznają nową rasę sprzymierzoną i zmierzą się z pradawnym zagrożeniem, które czyha w ciemnościach. Nie zabraknie również nowych aktywności i mechanik. Wspomniano między innymi o mniejszych lochach, które będzie można przemierzać w pojedynkę lub u boku innych graczy, "bohaterskich" drzewkach talentów oraz systemie "dynamicznego latania". Ten ostatni będzie obejmował nie tylko smoki z Dragonflight, ale wszystkie latające wierzchowce.

O późniejszych dodatkach wiemy zdecydowanie mniej. W Midnight zjednoczymy plemiona elfów i zmierzymy się z siłami Pustki, które zamierzają usunąć Światło ze Słonecznej Studni, a w The Last Titan powrócimy między innymi do Ulduaru oraz Northrend.

Oprócz tego, na BlizzCon 2023 zapowiedziano także Cataclysm Classic oraz... WoW Classic+, który zmodyfikuje zasady gry i wprowadzi między innymi nietypowe warianty klas: w tym czarnoksiężnika-tanka czy maga-uzdrowiciela.