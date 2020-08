Diablo Immortal ma „zredefiniować pojęcie gry mobilnej”. Wkrótce rozpoczną się wewnętrzne testy

Blizzard Entertainment

Ujawnienie Diablo Immortal w 2018 roku spotkało się ze skrajnie negatywnymi reakcjami ze strony społeczności graczy. Twórcy mają jednak naprawdę ambitne plany co do tego tytułu i w nowym wpisie na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że zależy im na tym, by „zredefiniował on pojęcie gry mobilnej” oraz „spełniał wysokie standardy jakości Blizzarda”.

Zdradzono również, że wkrótce mają rozpocząć się wewnętrzne testy gry. Oznacza to, że trafi ona do pracowników firmy Blizzard Entertainment, a ich komentarze i sugestie zostaną wykorzystane do tego, by odpowiednio przygotować ten tytuł przed udostępnieniem go graczom. Wygląda jednak na to, że na debiut Diablo Immortal trzeba będzie jeszcze trochę poczekać – nie podano bowiem nawet przybliżonej daty premiery.

W imieniu zespołu Diablo Immortal chciałbym podkreślić naszą ogromną wdzięczność za to, że jesteście z nami. Bardzo doceniamy wasze zainteresowanie naszą grą. Pamiętajcie, że sługi piekieł pracują w pocie czoła, i zobaczycie zakazany owoc ich wysiłku... we właściwym czasie – czytamy w komunikacie, którego autorem jest Wyatt Cheng, główny projektant gry.

Zobaczcie też nowe screeny z rozgrywki.

Diablo Immortal