Diablo Immortal - gwiazdy metalu promują grę. Zobaczcie wideo "Shred the Undead"

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment zdecydowało się na nietypową formę promocji Diablo: Immortal, czyli mobilnej odsłony serii dostępnej w formule free to play na urządzeniach z systemami Android i iOS. Firma nawiązała współpracę z wytwórnią muzyczną Music for Nations i zaangażowała do promowania gry znanych muzyków, którzy słyną z cięższych brzmień. Do sieci trafiło krótkie, trwające nieco pół minuty wideo zatytułowane Shred the Undead, w którym udział wzięły zespoły Bury Tomorrow, Witch Fever oraz Dani Filth, frontman grupy Cradle of Filth. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Można zakładać, że reklama może zachęci do gry kolejnych graczy. Nie da się jednak ukryć, że Diablo Immortal już teraz radzi sobie świetnie i jest bardzo dochodowe dla Blizzarda. Przypominamy, że pod koniec lipca w sieci pojawiły się informacje wskazujące na to, że mobilna odsłona Diablo zarobiła ponad 100 milionów dolarów w zaledwie 8 tygodni od premiery.