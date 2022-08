Alone in the Dark powróci. Nowa odsłona serii horrorów wyciekła w jednym ze sklepów

fot. THQ Nordic

Wygląda na to, że belgijski sklep Smartoys zepsuł jedną z niespodzianek szykowanych przez firmę THQ Nordic. W ich ofercie pojawiła się nowa odsłona Alone in the Dark, czyli popularnego niegdyś cyklu survival-horrorów. Co więcej nie jest to jedynie pusta karta produktu, bo znalazła się tam również okładka wydania na PS5, kilka zrzutów ekranu oraz obszerny opis. Wszystko to sugeruje, że mamy do czynienia z wiarygodnym przeciekiem, który wkrótce powinien się potwierdzić.

Z opisu, w oryginale dostępnego w języku francuskim i przetłumaczonego przez społeczność Reddita, wynika, że gra połączy horror psychologiczny i "południowy gotyk". Gracze będą obserwować wydarzenia jako Edward Carnby lub Emily Hartwood, przemierzą zróżnicowane lokacje, w których zajmą się zarówno walką z przeciwnikami, jak i rozwiązywaniem łamigłówek. Z dalszej części dowiadujemy się, że będzie to pełnoprawny survival-horror, w którym na każdym kroku czyhać będą zagrożenia, a dostęp do amunicji ma być ograniczony. Ujawniono również, że za scenariusz odpowiada Mikael Hedberg, autor tak cenionych gier, jak SOMA i Amnesia.

Alone in the Dark

Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że na potwierdzenie tej informacji nie będziemy musieli długo czekać. 12 sierpnia odbędzie się THQ Nordic Showcase 2022, w którego trakcie wydawca przedstawi plany na przyszłość. Wydarzenie to wydaje się idealną okazją na zapowiedź nowego Alone in the Dark.