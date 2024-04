Diablo jako serial? Blizzard jest na to otwarty

fot. Blizzard Entertainment

Reklama

Blizzard na razie nie miał szczęścia w departamencie adaptacji gier. Mieli kinowego Warcrafta, ale nie odniósł on sukcesu komercyjnego ani artystycznego, więc nic dalej nie powstało. Rod Fergusson z Blizzarda podczas rozmowy z Window Central poruszył temat adaptacji Diablo. On właśnie nadzoruje wszystko związane z tą serią w firmie, ale w rozmowie podkreślił, że na ten moment nie ma planów na serial czy film oparty na Diablo.

Diablo jako serial?

Powiedział jednak, że w Blizardzie są otwarci na to, by Diablo powstało w formie serialu. Jego zdaniem historie z gier sprawdziłyby się w tej formie, ponieważ fabularnie seria gier porusza wiele uniwersalnej tematyki oraz jest dobrze wyklarowana kwestia walki dobra ze złem.

- Myślę, że oś takiego dobrze by się przełożyło na serial. Żałuję, że nie mam jakichś konkretów do powiedzenia, ale w kwestii ogólnego pomysłu, to moim zdaniem by się sprawdziło. Zdecydowanie.

Na razie nawet nie ma przecieków o jakimś zainteresowaniu grami Blizzarda, by zrealizować ich adaptacje. Obecnie gry przełamały klątwę i stały się popularne na ekranach kin oraz w formie seriali. Takie tytuły jak The Last of Us, Fallout czy Sonic stał się sukcesami, osiągając wyniki, ale także zbierając świetne recenzje widzów oraz krytyków.