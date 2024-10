Gwiazda Bad Boys z nowym projektem. Powstaje sequel hitu z lat 90.

fot. materiały prasowe

Reklama

Po sukcesie filmu Bad Boys: Ride or Die, Sony Pictures i Martin Lawrence ożywią kolejną klasyczną komedię tego samego komika. Trwają prace nad kontynuacją Diamentowej Afery, buddy movie z 1999 roku. Już wiadomo, że za scenariusz odpowiada Cole Masika. Na razie prace nad filmem są na wczesnym etapie. Nie wiadomo, kto jeszcze jest zaangażowany w projekt, ani jakie gwiazdy znajdą się w obsadzie.

Ostatni film Lawrence'a, Bad Boys: Ride or Die okazał się światowym hitem i zarobił już ponad 403 miliony dolarów.

Diamentowa afera – fabuła

Włamywacz Miles Logan (Martin Lawrence) kradnie diament o wartości 20 milionów dolarów. Osaczony przez policję ukrywa go na pobliskiej budowie w sobie tylko znanym miejscu. Wkrótce potem zostaje aresztowany i trafia do więzienia. Trzy lata później wychodzi na wolność i postanawia odzyskać bezcenny diament. Problem w tym, że w czasie gdy odbywał wyrok, budowę ukończono i w miejscu, w którym go ukrył, stoi teraz... posterunek policji.

Film Diamentowa afera obecnie jest dostępny na Netflixie.