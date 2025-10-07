placeholder
Nowy zwiastun filmu Zgiń, kochanie. Jennifer Lawrence i Robert Pattinson w głównych rolach

W filmie Zgiń, kochanie Jennifer Lawrence​ wciela się w młodą matkę na krawędzi szaleństwa, a Robert Pattinson​ gra jej mąża, który nie potrafi odnaleźć się w roli ojca. Właśnie do sieci trafił nowy zwiastun.
Magda Muszyńska
Tagi:  die my love 
zwiastun zgiń kochanie
Zgiń, kochanie fot. Excellent Cadaver // Black Label Media
Zgiń, kochanie to psychologiczny thriller w reżyserii Lynne Ramsay, która napisała również scenariusz wraz z Endem Walshem i Alice Birch. Film jest oparty na książce Ariany Harwicz. W głównych rolach występują Jennifer Lawrence i Robert Pattinson. W obsadzie są również Sissy Spacek, Nick Nolte i LaKeith Stanfield.

Film od reżyserki Musimy porozmawiać o KevinieNigdy cię tu nie było opowiada o młodej matce, która nie może znaleźć oparcia w swoim mężu. Zmaga się z irracjonalnym lękiem i przytłaczającą samotnością. To przejmująca opowieść o macierzyństwie, miłości i pożądaniu, które potrafią być równie piękne, co niszczące.

W sieci pojawił się zwiastun filmu, który możecie zobaczyć poniżej.

Zgiń, kochanie - zwiastun

Zgiń, kochanie - zdjęcia

Zgiń, kochanie

Zgiń, kochanie
fot. Excellent Cadaver // Black Label Media
Zgiń, kochanie - fabuła, premiera

Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.

Zgiń, kochanie - światowa premiera zaplanowana jest na 7 listopada. W Polsce film trafi do kin 12 grudnia. 

Źródło: Monolith Films // Deadline

