Pierwszy zwiastun Die, My Love. Jennifer Lawrence jako matka z depresją poporodową
Pojawił się pierwszy zwiastun Die, My Love, z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem w rolach głównych. Historia opowie o matce zmagającej się z problemami psychicznymi po narodzinach swojego dziecka.
Pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu w reżyserii Lynne Ramsay, Die, My Love. Produkcja oparta na powieści Ariany Harwicz z 2017 roku przedstawia poruszającą historię kobiety, która wpada w depresję po urodzeniu dziecka. Tematyka filmu spowodowała drobne kontrowersje podczas jego premiery na festiwalu w Cannes.
Ostatnim pełnometrażowym filmem Ramsay był film Nigdy tu Cię nie było, za który Joaquin Phoenix zdobył nagrodę dla najlepszego aktora w Cannes,
Die, My Love - zwiastun
Młode małżeństwo porzuca wygodne życie w Nowym Jorku na rzecz spokojniejszej egzystencji w wiejskiej Montanie. Ich życie pełne jest namiętności, jednak po narodzinach dziecka ich związek zostaje wystawiony na ciężką próbę. Jennifer Lawrence wciela się w kobietę, która ma ogromne trudności z odnalezieniem się w roli matki, natomiast Robert Pattinson gra jej niezbyt pomocnego w aktualnej sytuacji męża. W obsadzie znaleźli się także Sissy Spacek, Nick Nolte i LaKeith Stanfield. Producentem filmu jest Martin Scorsese
Premiera Die, My Love dla szerokiej publiki odbędzie się 7 listopada 2025 roku.
Źródło: variety.com
