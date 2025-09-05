Przeczytaj w weekend
Pierwszy zwiastun Die, My Love. Jennifer Lawrence jako matka z depresją poporodową

Pojawił się pierwszy zwiastun Die, My Love, z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem w rolach głównych. Historia opowie o matce zmagającej się z problemami psychicznymi po narodzinach swojego dziecka.
Tomasz Hudyga
Die, My Love materiały prasowe
Pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu w reżyserii Lynne Ramsay, Die, My Love.  Produkcja oparta na powieści Ariany Harwicz z 2017 roku przedstawia poruszającą historię kobiety, która wpada w depresję po urodzeniu dziecka. Tematyka filmu spowodowała drobne kontrowersje podczas jego premiery na festiwalu w Cannes.

Ostatnim pełnometrażowym filmem Ramsay był film Nigdy tu Cię nie było, za który Joaquin Phoenix zdobył nagrodę dla najlepszego aktora w Cannes,

Die, My Love - zwiastun

Młode małżeństwo porzuca wygodne życie w Nowym Jorku na rzecz spokojniejszej egzystencji w wiejskiej Montanie. Ich życie pełne jest namiętności, jednak po narodzinach dziecka ich związek zostaje wystawiony na ciężką próbę. Jennifer Lawrence wciela się w kobietę, która ma ogromne trudności z odnalezieniem się w roli matki, natomiast Robert Pattinson gra jej niezbyt pomocnego w aktualnej sytuacji męża. W obsadzie znaleźli się także Sissy Spacek, Nick Nolte i LaKeith Stanfield. Producentem filmu jest Martin Scorsese

Premiera Die, My Love dla szerokiej publiki odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: variety.com

