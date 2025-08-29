Dino Crisis mogło powrócić. Capcom miał jednak inne plany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według wiarygodnego informatora branżowego, Dusk Golema, Capcom w ciągu ostatniej dekady anulował aż dwa projekty powiązane z marką Dino Crisis. Jedna z gier była rozwijana przez studio Capcom Vancouver jeszcze przed jego zamknięciem we wrześniu 2018 roku. Drugi tytuł, według doniesień, został porzucony z powodu niesatysfakcjonującej jakości, co wskazuje na to, że nawet jeśli Capcom próbował przywrócić serię, to efekty nie spełniały oczekiwań wydawcy.

Dino Crisis, stworzone przez ten sam zespół, który odpowiada za serię Resident Evil, zyskało status kultowego dzięki unikalnemu połączeniu horroru, akcji i... dinozaurów. W porównaniu do zombie z Resident Evil, inteligentne i szybkie drapieżniki stanowiły znacznie większe wyzwanie.

Na ten moment nie wiadomo, czy Capcom spróbuje jeszcze wrócić do serii. Odświeżone wersje gier z cyklu Resident Evil pokazały jednak, że w grach sprzed lat drzemie spory potencjał i być może przekona on firmę do dania kolejnej szansy projektowi.