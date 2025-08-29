placeholder
Dino Crisis mogło powrócić. Capcom miał jednak inne plany

Wygląda na to, że powrót legendarnej serii gier Dino Crisis nie jest tak prosty, jakby się wydawało. Pomimo faktu, że Capcom aktywnie odświeża swoje starsze franczyzy, przyszłość tej kultowej gry akcji wciąż stoi pod znakiem zapytania
Michał Czubak
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Wydane w 1999 roku Dino Crisis dziś jest tytułem nieco zapomnianym, a szkoda. To naprawdę udany survival-horror, za którego stworzenie odpowiada Shinji Mikami - prawdziwa legenda branży i jeden z twórców kultowej serii Resident Evil. Choć oprawa znacznie się zestarzała, to gra nadal potrafi przyprawić o szybsze bicie serca. fot. materiały prasowe
Według wiarygodnego informatora branżowego, Dusk Golema, Capcom w ciągu ostatniej dekady anulował aż dwa projekty powiązane z marką Dino Crisis. Jedna z gier była rozwijana przez studio Capcom Vancouver jeszcze przed jego zamknięciem we wrześniu 2018 roku. Drugi tytuł, według doniesień, został porzucony z powodu niesatysfakcjonującej jakości, co wskazuje na to, że nawet jeśli Capcom próbował przywrócić serię, to efekty nie spełniały oczekiwań wydawcy.

Dino Crisis, stworzone przez ten sam zespół, który odpowiada za serię Resident Evil, zyskało status kultowego dzięki unikalnemu połączeniu horroru, akcji i... dinozaurów. W porównaniu do zombie z Resident Evil, inteligentne i szybkie drapieżniki stanowiły znacznie większe wyzwanie.

Na ten moment nie wiadomo, czy Capcom spróbuje jeszcze wrócić do serii. Odświeżone wersje gier z cyklu Resident Evil pokazały jednak, że w grach sprzed lat drzemie spory potencjał i być może przekona on firmę do dania kolejnej szansy projektowi. 

Źródło: x.com

Michał Czubak
