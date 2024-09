Capcom pyta o zainteresowanie "Deluxe Remasterami". Wśród opcji między innymi Okami, Dino Crisis i Devil May Cry

fot. Capcom

We wrześniu na współczesnych konsolach oraz pecetach pojawiło się Dead Rising Deluxe Remaster. Capcom w przypadku tego wydania postawił na dobrze znaną rozgrywkę, ale w dość mocno odświeżonej oprawie na silniku RE Engine i z szeregiem innych zmian. Edycja ta spotkała się z całkiem pozytywnym odbiorem i wygląda na to, że może być to początkiem nowej "serii" remasterów.

Capcom wrzucił do sieci ankietę, w której zapytano między innymi o zainteresowanie innymi "Deluxe Remasterami" w przyszłości. Na liście potencjalnych tytułów znalazły się takie marki, jak Dino Crisis, Lost Planet, Power Stone, Onimusha, Darkstalkers, Okami, Devil May Cry oraz Resident Evil. I choć niektóre z nich doczekały się już odświeżonych wydań, to najwyraźniej nie wyklucza to ponownego ich ulepszenia - tym razem w nieco inny sposób.

fot. Capcom

Inne pytanie z ankiety dotyczyło z kolei dalszych losów serii Dead Rising. Japończycy pytali o to czy marka powinna jeszcze powrócić, a jeśli tak, to w jakiej formie - wymieniono Deluxe Remaster, remake oraz kontynuację.