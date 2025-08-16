Przeczytaj w weekend
Dinozaury atakują żołnierzy w Wietnamie. Klip z Primitive War

Primitive War to australijski film science fiction oparty na książce pod tym samym tytułem. Pokazuje alternatywną wizję wojny w Wietnamie, w której amerykańscy żołnierze muszą zmierzyć się z dinozaurami.
Adam Siennica
Primitive war fot. materiały prasowe
Primitive War to film science fiction z Australii, więc nie ma hollywoodzkiego budżetu widowisk typu Jurassic World: Odrodzenie. Australijczycy wydali na niego jedynie 12 mln dolarów, wykorzystując każdego dolara, by dinozaury na ekranie wyglądały tak dobrze, jak to możliwe. Pierwszy klip pokazuje krótkie starcie żołnierzy z atakującymi ich drapieżnikami.

Primitive War - klip

Zobaczcie i oceńcie sami:

Jason Statham jak Punisher z Marvela! Reżyser o filmie Pszczelarz 2

O czym jest Primitive War?

Fabuła filmu Primitive War toczy się w 1968 roku, w ogarniętym wojną Wietnamie. Drużyna amerykańskich żołnierzy dostaje misję odnalezienia zaginionego oddziału Zielonych Beretów. Podczas poszukiwań natrafiają na ślady masakry – szybko okazuje się, że za krwawą zagadką nie stoją ludzie, lecz dinozaury.

Obsada Primitive War

W obsadzie znaleźli się: Jeremy Piven, Ryan Kwanten, Tricia Helfer, Nick Wechsler, Ana Thu Nguyen oraz Jake Ryan.

Seria książkowa liczy trzy tomy, więc jeśli film okaże się sukcesem, możliwe są kolejne ekranizacje. Premiera w kinach w USA i Australii zaplanowana jest na 21 sierpnia. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie obejrzymy ten tytuł w Polsce.

Źródło: TheHollywoodReporter.com

