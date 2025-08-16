Jason Statham jak Punisher z Marvela! Reżyser o filmie Pszczelarz 2
Reżyser Timo Tjahjanto obecnie zbiera dobre oceny za film akcji Nikt 2, a już szykuje kolejny hollywoodzki akcyjniak. W jednym z wywiadów zapytano go o jego plany wobec Pszczelarza 2. To jego kolejny kinowy projekt.
Pszczelarz jest jednym z największych hitów Jasona Stathama w ostatnich latach, a do tego zebrał naprawdę dobre opinie. David Ayer, reżyser jedynki, będzie tylko producentem, a jego rolę przejmuje mistrz kina akcji z Indonezji – Timo Tjahjanto, którego Nikt 2 obecnie zbiera dobre opinie od fanów kina akcji i krytyków. Reżyser w rozmowie ze ScreenRantem zapowiedział, czego można się spodziewać, i porównał bohatera do marvelowskiego Punishera.
Jason Statham jak Punisher
Timo Tjahjanto otwarcie przyznaje, że gdy oglądał Pszczelarza, stwierdził: "To zasadniczo Jason Statham grający mojego ulubionego bohatera z Marvela, czyli Punishera". To kluczowy czynnik, który przyciągnął go do pracy przy kontynuacji. Stwierdził nawet, że jeśli miałby zrobić film o Punisherze, to Jason Statham byłby jego wyborem do roli Franka Castle’a. Dlatego z Pszczelarza zrobi swojego Punishera.
Reżyser wyjaśnił, że od jakiegoś czasu pracuje nad rozplanowaniem scen walk w filmie i jest to dla niego frajda. Wiedząc, jak kręci sceny walk w takich filmach jak Nikt 2, Przychodzi po nas noc czy Błędny cień, fani mogą nastawić się na określony poziom scen akcji. Jest to typowe podejście reżyserów z Indonezji, którzy na etapie preprodukcji pracują już z kaskaderami i aktorami nad scenami walk, by wszystko było przygotowane i dopracowane, gdy wejdą na plan.
Szczegóły fabuły Pszczelarza 2 na razie nie są znane.
Źródło: screenrant.com
