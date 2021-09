Direct View LED - LG pracuje nad konkurentem dla telewizora The Wall od Samsunga

Źródło: LG

Pod nieco przydługą nazwą Direct View LED Extreme Home Cinema Display skrywa się nowy projekt firmy LG zainteresowanej stworzeniem wyświetlaczy do kina domowego, które swoim rozmiarem znacząco przekraczają standardy branży telewizyjnej. Sprzęt ma być odpowiedzią dla The Wall od Samsunga, ale skierowaną nie do użytkowników biznesowych, a (prawdopodobnie bardzo bogatych) klientów indywidualnych.

Producent planuje wypuścić na rynek wiele konfiguracji nowego sprzętu. Modele Full HD będą dostępne w pięciu standardowych rozmiarach od 81” do 215”, modele 4K rozciągną obraz na powierzchni od 163” do 325”, a miłośnicy wysokich rozdzielczości będą mogli nacieszyć oko 325-calowym modelem 8K. Firma planuje sprzedawać urządzenia także w wersji ultrapanoramicznej, gdyby ktoś potrzebował takiego nietuzinkowego kina domowego.

Największy i najbardziej zaawansowany model Direct View LED Extreme Home Cinema Display 8K z pewnością nie będzie tanią i poręczną zabawką. Odbiornik ma ważyć tonę i pożerać 16560 watów energii. W zamian zaoferuje m.in. kontrast na poziomie 150 000 : 1 oraz dostęp do technologii Deep Black Technology poprawiającej głębię czerni obrazu.

Direct View LED Extreme Home Cinema Display 2K

Producent udzieli na wszystkie modele pięcioletniej rozszerzonej gwarancji, klienci będą mogli skorzystać także z dostępu do trzyletniego programu wsparcia LG Total Care Health Checks. W jego ramach przedstawiciel LG dwa razy w roku przeprowadzi audyt odbiornika, aby upewnić się, że nasze kino domowe działa jak należy.

Niestety, korporacja nie podała, ile trzeba zapłacić za te urządzenia. LG zaprasza osoby zainteresowane zakupem Direct View LED Extreme Home Cinema Display do kontaktu za pośrednictwem formularza na stronie produktu.