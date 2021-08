LG UltraGear GP9 – głośnik zaprojektowany dla graczy

Źródło: LG

Zespół LG postanowił wypuścić pierwsze urządzenie audio z rodziny UltraGear, które skrojono pod zapotrzebowanie graczy. Model GP9 ma przykuwać wzrok ciekawą stylistyką i zapewnić przestrzenne brzmienie bez konieczności sięgania po gamingowe słuchawki. W stworzeniu bogatej sceny dźwiękowej pomoże autorska technologia 3D Gaming Sound wykorzystująca algorytm HRTF do optymalizacji toru audio. To m.in. dzięki niej mamy poczuć się tak, jakbyśmy znaleźli się w samym sercu akcji. Głośnik ma być w stanie precyzyjnie zrekonstruować miejsca, z których rozchodzą się dźwięki z cyfrowego świata. W poprawie jakości brzmienia pomoże także zintegrowany przetwornik cyfrowo analogowy Hi-Fi Quad DAC ES9038PRO, który po wpięciu do komputera pozwoli uzyskać głębsze, bogatsze brzmienie.

Przydatny może okazać się również system Game Genre Optimizer, optymalizujący brzmienie w taki sposób, aby ścieżka dźwiękowa idealnie pasowała do ogrywanego gatunku. Inżynierowie LG przygotowali dla nas dwa tryby pracy – FPS stworzony z myślą o tytułach pierwszoosobowych oraz RTS przewidziany m.in. dla gier strategicznych czy wyścigowych.

Jak przystało na zestaw audio dla graczy, w GP9 nie mogło zabraknąć systemu przechwytywania dźwięku. Zintegrowany mikrofon zaprojektowano w taki sposób, aby za sprawą algorytmu eliminacji echa był w stanie odseparować głos użytkownika od dźwięków otoczenia. Tym samym nie będziemy musieli wyposażać się w dodatkowy mikrofon, aby komunikować się ze współgraczami. A skoro mamy tu do czynienia ze sprzętem o klasycznym gamingowym wzornictwie, w GP9 musiał znaleźć się system w pełni konfigurowalnego podświetlenia RGB rozświetlający pomieszczenie feerią barw.

UltraGear GP9 podepniemy do konsol i komputerów m.in. za pośrednictwem kabla optycznego, portu USB-C czy modułu Bluetooth. Sprzęt trafi do polskiej dystrybucji w drugiej połowie września 2021 roku.