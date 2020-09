DiRT 5 - data premiery ponownie przełożona. Czy ma to związek z PS5 i Xbox Series X?

Codemasters

Osoby, które liczyły, że już w październiku zagrają w DiRT 5, będą musiały obejść się smakiem. Wydawca poinformował, że data premiery tej gry została ponownie przełożona - tym razem na 6 listopada (osoby z droższym wydaniem, z podtytułem Amplified Edition zagrają 3 dni wcześniej). Opóźnienie to ma na celu wypuszczenie na rynek wersji na wszystkie platformy w zbliżonym terminie.

Warto zaznaczyć, że 6 listopada pojawia się w wielu przeciekach dotyczących premiery konsoli Xbox Series X - najczęściej jest to właśnie ta data lub tydzień później, 13 listopada. W podobnym terminie do sklepów ma trafić również PlayStation 5, chociaż na ten moment nie wiadomo, czy sprzęt Sony będzie jednocześnie dostępny na całym świecie. Ostatnie przecieki wskazują na to, że urządzenie to w pierwszej kolejności zawita w domach graczy z USA oraz Kanady.