Disco Elysium: The Final Cut – data premiery na PS4 i PS5 ujawniona. Zobacz zwiastun

ZA/UM

Disco Elysium to jedna z najlepiej ocenianych gier 2019 roku. Pecetowa wersja tego nietypowego RPGa może pochwalić się średnią ocen na poziomie 91/100 w serwisie Metacritic, a już wkrótce o jakości tej produkcji będą mogli przekonać się również posiadacze konsol PlayStation. Poinformowano bowiem, że 30 marca Disco Elysium: The Final Cut zawita na urządzenia PS4 i PS5 oraz do usługi Google Stadia.

Wydanie z podtytułem The Final Cut zostanie rozszerzone o nową zawartość. Ta obejmować będzie voice-acting (w opisie wspomina się o ponad milionie słów nagranych przez aktorów z całego świata) oraz dodatkowe lokacje, zadania i postacie. Nie zabraknie także pomniejszych poprawek, które mają ulepszyć gameplay i sprawić, że jeszcze bardziej zachęci on do wielokrotnego przechodzenia gry.

Disco Elysium: The Final Cut wyceniono na 39,99 euro. Posiadacze obecnej wersji gry na PC dostaną nową zawartość w ramach bezpłatnej aktualizacji.