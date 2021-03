Play at Home – Sony rozda 10 kolejnych gier! Wśród nich Horizon: Zero Dawn – Complete Edition

fot. SIE

Na początku marca Sony rozpoczęło akcję Play at Home, która ma zachęcić graczy do pozostawania w domach w czasie pandemii. Wtedy też udostępniono za darmo cyfrową wersję gry Ratchet i Clank, jednocześnie zapewniając, że to nie koniec i wkrótce doczekamy się kolejnych atrakcyjnych rozdawnictw. Teraz poznaliśmy szczegóły na ten temat.

Już 25 marca posiadacze konsol PlayStation 4 (oraz zestawów PS VR, bo niektóre gry przeznaczone są do zabawy w wirtualnej rzeczywistości) będą mogli bez żadnych opłat odebrać dziewięć gier: Abzu, Rez Infinite, Enter the Gungeon, The Witness, Subnautica, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper i Paper Beast. Wszystkie te tytuły będą dostępne do 22 kwietnia. Główna atrakcja w postaci Horizon: Zero Dawn – Complete Edition (zawierające podstawową wersję gry oraz dodatek Frozen Wilds) zostanie udostępniona w dniach 19 kwietnia – 14 maja.

fot. Sony

Wszystkie gry wystarczy przypisać do konta w wyznaczonym terminie i zostaną one tam już na stałe. Do skorzystania z oferty nie trzeba posiadać abonamentu PlayStation Plus.