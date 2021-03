Disney+ zrobił kolejny milowy krok na drodze do zagrożenia Netfliksowi

Disney+

Przez lata Netflix pozostawał bezkonkurencyjny w sektorze usług SVoD i przyciągał do siebie najliczniejsze grono wiernych odbiorców. Mimo starań ze stron takich gigantów jak HBO czy Amazon nic nie było w stanie zagrozić jego ugruntowanej pozycji na rynku. I choć droga Disney+ do nawiązania bezpośredniej rywalizacji z filmowym gigantem wciąż jest długa, amerykańska korporacja w ciągu zaledwie dwóch lat zdołała przekonać do siebie aż 100 milionów subskrybentów.

O przekroczeniu tego ważnego kamienia milowego poinformował podczas dorocznego spotkania dla inwestorów Bob Chapek, CEO firmy Disney. Aby uświadomić sobie, o jak dużej skali wzrostu mowa, warto przypomnieć, że w sierpniu 2020 roku z platformy korzystało 57,5 miliona subskrybentów. A jeszcze w ubiegłym miesiącu było ich 94,9 miliona.

Na gwałtowny wzrost popularności platform VoD z pewnością wpłynęła pandemia koronawirusa, która uziemiła miliony widzów z całego świata. Przesiadywanie przez wiele godzin w domach zachęciło wielu do skorzystania z ofert tych platform filmowych i Disney wykorzystał nadarzającą się okazję. Nie można także zapominać o bardzo mocnym portfolio produktowym korporacji. Disney+ wypuścił świetnie oceniane seriale The Mandalorian oraz WandaVision i ma w planach dalej rozwijać uniwersa Marvela oraz Gwiezdnych wojen w ramach swojej platformy.

Tak dynamiczny wzrost może robić wrażenie, zwłaszcza że Disney+ nie wystartował oficjalnie na wszystkich rynkach obsługiwanych przez konkurencyjne platformy. Kiedy usługa na dobre trafi do Europy, może zanotować kolejne spektakularne skoki popularności.