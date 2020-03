Disney+ - odcinek The Mandalorian co tydzień w Europie? Jest potwierdzenie

Premiera Disney+ w zachodniej Europie odbędzie się 24 marca 2020 roku. Jak donosi Deadline, Disney potwierdził na przykładzie Wielkiej Brytanii, że wraz ze startem platformy, pojawi się w ofercie 26 oryginalnych produkcji, w tym hit The Mandalorian.

Jednak nie będzie dostępny cały sezon pomimo tego, że jego emisja w USA zakończyła się w grudniu 2019 roku. 24 marca widzowie dostaną pierwsze dwa odcinki, a potem trzeci odcinek wyjątkowo 27 marca. Następne co tydzień. Podobna sytuacja będzie mieć miejsce z 7. sezonem serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - dwa odcinki 24 marca, kolejne dwa 27 marca. Następnie co tydzień. W tym przypadku szybko zbliżają się jednak do tempa amerykańskiej emisji w Disney+., w której 24 marca pojawi się 5 odcinek.

Cena na terenie Wielkiej Brytanii wynosi 6,99 euro za miesiąc. 24 marca premiera Disney+ także we Włoszech, Francji, Niemczech i w Hiszpanii.

Wcześniej informowaliśmy Was o tym, że Disney+ planuje w krajach europejskich emisję co tydzień swoich oryginalnych seriali. Wszystko więc wskazuje, że tak będzie w każdym kraju - w tym w Polsce, gdy platforma do nas trafi.