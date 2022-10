MCU - Mefisto obsadzony? O tej postaci dyskutowano podczas emisji WandaVision

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Wielu sprawdzonych i rzetelnych dziennikarzy na czele z Lizzie Hill z Cosmic Circus podaje, że czarny charakter znany jako Mefisto został obsadzony w MCU. Ma go zagrać Sacha Baron Cohen.

MCU - Mefisto obsadzony

Według ich doniesień Sacha Baron Cohen zadebiutuje jako Mefisto w serialu Ironheart tworzonym dla Disney+. Wszyscy uważają, że jest to perfekcyjny casting postaci. MyTimeToShineH twierdzi, że głównym złoczyńcą seriali nadal pozostaje Hood, który w komiksach dostał swoje moce od Dormammu. W serialu jednak ma być on związany z Mefisto. Dodaje też, że Mefisto będzie zagrożeniem w MCU na więcej niż jeden projekt Marvel Studios.

Fani popkultury na pewno kojarzą Mefisto z czasów emisji serialu WandaVision. Wówczas głośno i długo dyskutowano po każdym odcinku o tym, że ta postać po prostu musi być związana z tą historią. Ostatecznie jednak nie była, ale samo doświadczenie dyskusji i tworzenia teorii to coś, czego późniejsze seriale MCU nie odtworzyły na tym samym poziomie.

fot. Netflix

Kim jest Mefisto?

W dużej mierze można uznać go za szatana z komiksów Marvela. Tak naprawdę jest on demonem, który włada swoim wymiarem nazywanym przez niego piekłem lub Hadesem, aczkolwiek nie jest on w żadnej mierze związany z ziemskimi religiami. Mefisto po prostu wykorzystuje religijnej pojęcia oraz wygląd diabła, aby wykorzystać ludzką wiarę.